البرتغال وألمانيا تدخلان تاريخ أمم أوروبا بالأهداف العكسية

2021/06/19 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض المنتخب البرتغالي حامل اللقب لخسارة مريرة أمام نظيره الألماني بنتيجة 4-2 ضمن بطولة أمم أوروبا، وسجل المنتخب البرتغالي 4 أهداف، اثنان في شباكه، واثنان في شباك “المانشافت”.

وجاء هدفان من أهداف المنتخب الألماني بأقدام لاعبي البرتغال بالخطأ في شباك منتخبهم (نيران صديقة).

وأصبحت البرتغال، أول فريق أوروبي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة بالبطولات الكبرى سواء أمم أوروبا أو كأس العالم.

كما باتت ألمانيا أول فريق في تاريخ منافسات بطولة أمم أوروبا يسجل هدفا عكسيا ويستفيد من أهداف عكسية في نفس النسخة من البطولة القارية، بعدما خسرت في مباراتها الافتتاحية بهدف مدافعها ماتس هوميلس (العكسي) أمام فرنسا.

وأجريت المباراة بين المنتخبين اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

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