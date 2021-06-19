2021/06/19 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تبنت مجموعة تضم 15 دولة في غرب أفريقيا خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة.وقال جان كلود كاسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دول غرب أفريقيا تتبنى خارطة جديدة لطرح عملة موحدة في 2027 المركز الخبري الوطني.

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