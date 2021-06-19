الهاشمي يعلق على الانتخابات الايرانية وتنصيب الرئيس الجديد

2021/06/19 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق نائب رئيس الجمهورية العراقي الأسبق، طارق الهاشمي، السبت، على فوز ابراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال الهاشمي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (19 حزيران 2021): "غادر المعتدل جدا حسن روحاني وجاء المتشدد جدا إبراهيم رئيسي".

وأضاف: "ولا تغيير حقيقي في سياسة إيران لأن الحاكم الفعلي وفق المادة 5 من الدستور هو الولي الفقيه الخامنئي لكي لاتفرحوا على ما فاتكم ولا تحزنوا بما آتاكم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وإبراهيم رئيسي، هو رجل دين محافظ يبلغ من العمر (60 عاما) ويعد من المقربين من مرشد النظام الإيراني، علي خامئني، وينحدر الاثنان من مدينة مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد طلابه هناك.

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