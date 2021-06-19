"مناورة" أم "خطة".. الأمن النيابية تعلق على سحب منظومات باتريوت الأمريكية

2021/06/19 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم السبت، على سحب الولايات المتحدة الامريكية منظومات باتريوت للدفاع الجوي من العراق، معتبرا أنها احد احتمالين، اما مناورة أو خطة امريكية.

وقال عليوي لـ (بغداد اليوم)، إن "سحب الولايات المتحدة الامريكية منظومات باتريوت للدفاع الجوي من العراق له عدة أسباب، منها ان هذه المنظومات فشلت خلال الفترة الماضية في صد الهجومات على الاهداف الامريكية"، اذ ان الكثير من الضربات حققت اهدفها دون ان تتصدى لها هذه المنظومات سواء في بغداد او باقي المدن العراقية، بما فيها اقليم كردستان".

وأضاف "ربما يكون هذا الإعلان ربما جزء من مناورة لبيان ان امريكا تريد الخروج من العراق أو انها تخطط لادخال منظومات دفاع جوية أكثر تطورا من التي سحبتها".

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة قللت بشكل حاد عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط ضمن خطة لإعادة تنظيم البصمة العسكرية هناك، حيث ستركز القوات المسلحة على التحديات المرتبطة بالصين وروسيا.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقوم حاليا بسحب ما يقارب من ثماني بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من دول من بينها العراق والكويت والأردن والسعودية.

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