رئيس الجمهورية : يجب ان لا نخشى من الاقرار بوجود مكامن خلل في العملية السياسية /موسع

2021/06/19 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس الجمهورية برهم صالح يجب ان لا نخشى من الاقرار بوجود مكامن خلل في العملية السياسية .واضاف صالح بملتقى بحر العلوم للحوار ان "الدولة القوية ليست القامعة بل الخادمة للشعب والقادرة على فرض القانون ".وتابع:"ان اكبر انتهاك للسيادة هو انتهاك ارادة الناخب العراقي , مضيفا ان ضمان درجة من النزاهة بالانتخابات هو الوسيلة لتحقيق التغيير ".واكد,ان واجبنا ان نعمل على ضمان اجراء انتخابات نزيهة ,مضيفا ان اصلاح الوضع السياسي يجب ان يكون في البرلمان المقبل ".واشار الى ان ,هناك مطالبات شعبية لانتخاب المحافظ بصورة مباشرة ".وبين ,ليس هناك حل للعراق لا بوجود دولة مقتدرة وتخدم شعبها ".واوضح,ان حجم وارادات العراق منذ 2003 من النفط ما يقارب الترليون دولار ,مضيفا ان الكل ينظر الى العراق كنقطة اساسية لتحديد التوازنات الاقليمية ".وتابع ,ان مشروع العراق يجب ان يكون وطنيا في الداخل ,مضيفا ان السيادة تبدا من احترام المواطن وصوته وارادته ".واكد,يجب ان يكون هناك حوار وطني لاجراء سياقات تعديل عل الدستور"./انتهى2

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