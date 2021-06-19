2021/06/19 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السبت، فوز إبراهيم رئيسي، ليصبح رئيسا لإيران، في انتخابات وصفتها بأنها "لم تكن حرة ولا نزيهة".

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