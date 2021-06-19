بالصور:مراسيم تشييع رمزي للشهيد ايهاب الوزني بمناسبة 40 يوما على اغتياله تشارك فيه وزارة الداخلية بكربلاء

2021/06/19 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت كربلاء تشييعا رمزيا للشهيد

الناشط ايهاب الوزني بمناسبة 40 يوما على

حادثة اغتياله

وقد شاركت الشرطة بالمحافظة في مراسيم

التشييع من خلال فرقة أستعراضية تابعة

الى أنضباط الشرطة تحمل ساريات العلم

الع

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