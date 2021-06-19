2021/06/19 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي شاب مصري مصرعه، بعدما سقط من شرفة منزل عشيقته في منطقة حدائق حلوان بالعاصمة القاهرة، حيث حاول الهرب بعدما ضبطهما زوج عشيقته في وضع "مخل" داخل منزله، ولكنه فقد توازنه وسقط من الطابق الرابع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا من أهالي منطقة حدائق حلوان يفيد بسقوط شاب من الطابق الرابع، وبحضور رجال الأمن إلى المكان تبين العثور على جثة شاب به كدمات وكسور متفرقة في جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن الضحية كان على علاقة جنسية مع سيدة، "ابنة زوج والدته"، وبالصدفة عاد زوج السيدة من عمله مبكرًا بسبب شعوره بإعياء، وعندما علم الشاب بحضور الزوج حاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة، وبمواجهتها اعترفت بخيانة زوجها مع الشاب الذي لقي مصرعه.

"إرم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصري يدخل منزله بوجود عشيق زوجته.. والنهاية مأساوية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصري يدخل منزله بوجود عشيق زوجته.. والنهاية مأساوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).