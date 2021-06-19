الام والشقيقة متورطتان في الحادثة.. فك لغز انتحار غامض وغريب لفتاة ببغداد

2021/06/19 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت شرطة بغداد، السبت، عن فك لغز حادثة انتحار غامضة لفتاة، واعتقال والدتها وشقيقتها بتهمة تحريضها على ذلك.

وقالت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 حزيران 2021)، ان "فتاة أقدمت على الانتحار ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة باب الشيخ ببغداد".

وأضاف البيان، ان "الشكوك حامت حول أسباب الحادث ما دفعت الشرطة لفتح تحقيق فيه"، موضحا انه "بعد التعمق في التحقيق تم التوصل الى سبب انتحار الفتاة بعد تعرضها لضغوط كبيرة للقيام بأمور لا يمكنها القيام بها من قبل والدتها وشقيقتها مما دعاها الى الانتحار".

وأشار الى "استحصال الموافقات القضائية بالقبض على المتهمتين وفق احكام المادة 408 وبداعي التحريض على الانتحار واعترفتا صراحة بالضغط عليها مما دعاها للاقدام على الانتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

N.A

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