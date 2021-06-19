شرطة البصرة تروي تفاصيل الاعتداء على مديرة إحدى المدارس

2021/06/19 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

شرطةالبصرة : اعتقال المتهمين المتورطين في الاعتداء على مديرة مدرسة الوحدة العربية "

من خلال المتابعة الحثيثة تمكنت مفارز مركز شرطة الهادي من اعتقال المتهمين الذين اعتدوا على مديرة مدرسة "الوحدة العربية "أثناء مزاولتها لمهامها في المدرسة،وأوضحت المديرية " أن المتهمين تهجما على المديرة في وقت سابق من اليوم السبت ١٩ حزيران ٢٠٢١ وذلك بسبب خلاف عائلي ،واضافت" انه تم القبض عليهما من خلال تنفيذ امر قبض قضائي وفق المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات العراقي ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل .

اعلام شرطة البصرة

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