2021/06/19 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، من اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة في المحافظة.

وقال بيان للقيادة اليوم ، انه "استمرار القوات الأمنية بعمليات التفتيش والبحث عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة، تمكنت القوات المشاركة بواجب اليوم من إلقاء القبض على ١٢ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي:,

واشار الى تمكن القوة المداهمة من "مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن مناطق شمال وجنوب المحافظة".

واشار الى، ان "المعلومة الاستخبارية مكنت القوات الأمنية من الوصول إلى أهداف مهمة وحيوية في مجال تجارة المخدرات وسلاح وكذلك مجرمين لم تحظى القوات الأمنية باعتقالهم طيلة الفترة الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).