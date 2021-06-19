فرع نقابة الصحفيين في كربلاء يحتفي بالعيد الوطني للصحافة العراقية

2021/06/19 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/إحتفى فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، مساء اليوم السبت، بعيد الصحافة وبالزميل الصحفي الرائد عبد الأمير الكناني، للحديث عن تجربته الإعلامية.وحضر الامسية عدد من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين، وبدأت بكلمة لرئيس فرع النقابة حسين الشمري، بمناسبة العيد الوطني الـ ١٥٢ للصحافة العراقية، تلاها تعريف الحاضرين عن سيرة الزميل الكناني قدمها نائب رئيس الفرع طارق الطرفي.وتحدث الضيف عن تجربته ومسيرته الصحفية التي تخللتها عدة محطات إبداعية كان لها الاثر في حياته، وإستذكر ظروف العمل الصحفي في أعوام ما قبل ٢٠٠٣ وإنعكاساتها على العاملين في هذا المجال آنذاك.وتوقف الكناني عند مهام الصحفي وحياديته بالعمل وعدم تجييره أو إحتسابه على المؤسسة التي يعمل بها، فضلاً عن بيئة العمل الإعلامي في المؤسسات الحكومية.وكان للحاضرين بالامسية مشاركات وإطراءات بحق الصحفي عبد الأمير الكناني وإستذكار المحطات التي عملوا بها معاً، وخُتمت الامسية بتقديم درع فرع نقابة الصحفيين للزميل الكناني تثميناً لسيرته الابداعية ومنجزه الصحفي طيلة فترة عمله المستمرة لغاية الآن./انتهى

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