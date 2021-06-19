2021/06/19 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوات مشتركة القبض على ١٢ مطلوبا للقضاء ثلاثة منهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن مناطق شمال وجنوب البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان "تواصل القوات الأمنية عمليات التفتيش والبحث عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة حيث تمكنت القوات المشاركة بواجب اليوم من إلقاء القبض على ١٢ مطلوبا للقضاء ثلاثة منهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي .واضاف " كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن مناطق شمال وجنوب المحافظة .مشيرا الى ان أن المعلومة الاستخبارية مكنت القوات الأمنية من الوصول إلى أهداف مهمة وحيوية في مجال تجارة المخدرات والسلاح وكذلك مجرمين لم تحظ القوات الأمنية باعتقالهم طيلة الفترة الماضية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات البصرة : القبض على ١٢ مطلوبا ومصادرة اسلحة واعتدة غير مرخصة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات البصرة : القبض على ١٢ مطلوبا ومصادرة اسلحة واعتدة غير مرخصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).