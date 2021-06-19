"اغتيال شخصية".. الملكة نور الحسين تعلق على قضية المكالمات المسربة في الأردن

2021/06/20 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الملكة الأردنية، نور الحسين، التسريبات التي طالت نجلها الأكبر، الأمير حمزة بن الحسين، بأنها عملية "اغتيال لشخصية أردنية هاشمية وطنية ونبيلة"، وقالت إن ما تعرض له كان "حملة تضليلٍ إعلامي".

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