مستشفى النسائية والتوليد بكربلاء يشهد أول ولادة طبيعية بدون ألم لإمرأة عشرينية

2021/06/20 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الجناح الخاص في مُستشفى النسائية

والتوليد التعليمي بكربلاء المُقدسَة ،

السبت ، أول حالة ولادة طبيعية بدون ألم

لأمراة عشرينية من أهالي المحافظة .

وقال مُدير المُستشفى ، الدكتور حيدر

الزاملي ، في

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