2021/06/20 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

في جزئنا هذا سوف نسلط الأضواء على خلق

النبي وهل كان فظ الخلق أو شرس

الطباع(حاش لله)كما يدعي كل المعادين

لديننا الحنيف وللرسول الأعظم

محمد(ص)لأننا بعد ان ألقينا نظرة فاحصة

على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 10) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).