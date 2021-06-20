هفوات ومعالجات

2021/06/20 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير السعد

أنطوى ملف تصفيات المرحلة الثانية من

كأس العالم 2022 وأكد الجميع دعمه للمنتخب

إيماناً بالواجب الوطني والانتماء

الصميمي للبلد.



ماذا بعد التأهل الى

الدور الحاسم مطلع أيلول المقبل؟

المهم

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