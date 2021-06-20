يوميات دنماركية 200+63 - حكمة اقبال

2021/06/20 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- رئيسة التحرير:أعلنت رئيسة قسم الأخبار في قناة التلفزيون الثانية (اولا اوسترغراد) في صفحتها على الفيسبوك عن استقالتها من منصبها على أثر انتقادات وجهت لقسم الأخبار حول موضوع صحفي غير دقيق كان قد نُشر قبل اسبوع من الانتخابات البرلمانية في جزيرة كرونلاند ذات الحكم الذاتي في الشهر الماضي.



وكانت إحدى الصحف اليومية قد نشرت تحقيقاً أظهرت فيه انها فرضت هذا الموضوع للنشر وكان يجب سحبه باسرع وقت.



وقال ......





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