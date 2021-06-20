المشهد السياسي المعارض في العراق - شاكر كتاب

2021/06/20 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب لم تشهد حركة معارضة لنظام حكم في وطننا تفرقا وتشتتا كالذي تشهده ما تسمي نفسها بالمعارضة في الساحة العراقية في يومنا هذا.



وليست هناك أبعاداً فكرية أو سياسية أو فلسفية تكمن وراء هذا التشتت بل ربما تكون أغلب هذه " القوى" خالية من أي أساس فكري أو رؤيا سياسية متكاملة تجعلها في مواجهة أسس فكرية أو منظومات سياسية أخرى.



تصدمنا هنا شخصيات أقرب إلى الكارتونية ترفع شعار إسقاط النظام ......





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