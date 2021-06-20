اجتماع دولي للتحالف ضد 'داعش' الأسبوع المقبل

2021/06/20 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيترأسان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي".وأضافت: "سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري".

ولفتت الوزارة إلى أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".

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