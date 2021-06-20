2021/06/20 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدلت الخارجية الأميركية بأول تعليق على إعلان فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي برئاسة إيران.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخارجية في إيجازها اليومي "نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة".

واضافت خارجية الولايات المتحدة "نتعهد بمواصلة المفاوضات النووية مع إيران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من الخارجية الأميركية على فوز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من الخارجية الأميركية على فوز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).