وفاة الكلب 'تشامب' رفيق عائلة بايدين والاخير يعزي بعبارات بطولية عليه

2021/06/20 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي "تشامب"، كلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، عن عمر يناهز 13 عاما.

ويعد الكلب من نوع الراعي الألماني أو جيرمن شيبرد، وانضم "تشامب" لعائلة بايدن عام 2008 بعد انتخاب بايدن نائبا للرئيس خلال عهد باراك أوباما، وفقا لبوليتيكو.

‏وأطلق آل بايدن على الجرو اسم "تشامب" أو البطل تكريما لوالد بايدن الذي كان يقول لابنه، "انهض أيها البطل" عندما كانت الحياة صعبة، بحسب نيويورك تايمز.

وساعد تشامب في استعادة التقليد الرئاسي العريق المتمثل في اقتناء حيوان أليف في البيت الأبيض.

وقال الرئيس بايدن والسيدة الأولى إن "تشامب"، رفيق العائلة العزيز، "مات بسلام في البيت"، وتابعا عبر تويتر: "في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا، كان معنا، حساسا تجاه كل مشاعرنا دون أن نضطر للتعبير عنها".

وقال بايدن إن "تشامب" كان كلبا لطيفا يهوى مطاردة كرات الغولف والركض خلف أحفاده.



مع تقدمه في السن، اعتاد "تشامب" أن يلتف عند قدمي بايدن أمام المدفأة.

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