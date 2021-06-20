اتحاد الادباء والكتاب في ميسان يمنح عائلة الشاعرة الراحلة

2021/06/20 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / منح اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان ، عائلة الشاعرة الراحلة "لميعة عباس عمارة"وسام "ميشا" للإبداع 2021 خلال المجلس التأبيني الذي اقامه الاتحاد للشاعرة.وقال رئيس فرع الاتحاد "حامد عبد الحسين حميدي" ان الاتحاد منح عائلة الشاعرة الميسانية الراحلة "لميعة عباس عمارة" التي حملت مدينتها "العمارة" ‏لقباً لصيقاً لاسمها ، وسام "ميشا" للإبداع 2021.واضاف انه تم تسليم وسام الابداع الى زعيم طائفة الصابئة المندائية في المحافظة الشيخ "نظام كريدي".يذكر ان اتحاد الادباء والكتاب في ميسان أقام مجلسا تأبينيا امس السبت ، للشاعرة "لميعة عباس عمارة" في مقر الاتحاد ، وحضره نخبة من ادباء ومثقفي وفناني المحافظة./انتهى

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