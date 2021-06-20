أمم أوروبا.. إسبانيا في موقف محرج

2021/06/20 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت إسبانيا في الخروج بانتصار للمباراة الثانية تواليًا باكتفائها بالتعادل 1-1 مع ضيفتها بولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أوروبا لكرة القدم، في مباراة شهدت إهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية السبت.

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