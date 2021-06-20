الاغتصاب الزوجي..جريمة إنسانية - سامح عسكر

2021/06/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر لفهم ماهية الاغتصاب الزوجي تخيل أنت كرجل في بيتك آمنا ثم تدخل عليك عصابة مسلحة تسرق بيتك، ماذا ستشعر حينها؟..وبينما كنت تسير في أحد الطرق خرج عليك مسلحون وقطاع الطرق ليجردوك مما تملك؟..وبينما كنت تسير معك زوجتك ثم أخذها منك المجرمون عنوة واغتصبوها..!جزء مهم لفهم شعور الآخر مما تراه طبيعيا أن تفهم نفسيته وتُبحر في ثقافته وتكوينه البيولوجي والفسيولوجي إذا تطلب الأمر..فالمرأة لا يمثل ......





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