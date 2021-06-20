2021/06/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس لَوْ كَانَ سَيْفِيْ يُحَرِّكُ يَدِيْ وَمُرَادِيْلَقَضَىْ عَلَىْ عَدُوِّيْ وَحُبِّي وَوِدَادِيْنَادَانِي فِيْ وَغَىْ الحُبِّ يَرْنُوْ مَشِقًايُعَاتِبُنِيْ عَلَىْ صَبْرِي وَرِقَّةِ فُؤَادِيْمُطَاعٌ مُهَنَّدَ فَطَعَنْتُ بِاليَرَاعِ قَلْبِيَفَخَطَّ قَصِيْدِيْ وَمِنْ دَمِي مِدَادِيْ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يَرْنُوْ مَشِقًا - زاهر بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يَرْنُوْ مَشِقًا - زاهر بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).