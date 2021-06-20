سيميائية مسروقة: قراءة ايبوخية فيما وراء الخيميائي - فكري آل هير

2021/06/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير حسناً، إنها مجرد (482) كلمة ربما ستحدث تغييراً رهيباً في حياتك..



أقول ربما، لأني لا أثق بك، كما أثق بكلماتي: ثمة صدمة قاسية تنتظرك بعد انتهاءك من فعل القراءة لهذا النص المكمل، وسيكون عليك الالتزام بموقف تعليق الحكم (Epochè)،،!!..كان بايلو كويلو مخادعاً وخبيثاً جداً عندما كتب روايته (الخيميائي)، لأنه قرر ألا يخبر القراء عما هو أهم من أن يعرف كل شخص في هذا العالم أن كنزه ليس قريباً منه، وأنه ......





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