أمم أوروبا: إسبانيا في موقف حرج ومنتخب ’المانشافت’ يحقق انتصاراً كبيراً على البرتغال

2021/06/20 | 00:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فشلت اسبانيا في الخروج بانتصار للمباراة الثانية تواليًا باكتفائها بالتعادل مع ضيفتها بولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أوروبا لكرة القدم، في وقت عاد فيه المنتخب الألماني من بعيد، ليضرب البرتغال برباعية ويحتل وصافة مجموعته السادسة خلف المنتخب الفرنسي المتصدر.

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افتتحت إسبانيا حاملة اللقب ثلاث مرات التسجيل عبر ألفارو موراتا (25) فيما عادل الهداف روبرت ليفاندوفسكي للضيوف (54).



وأهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكانت إسبانيا وقعت في فخ التعادل السلبي مع السويد في المباراة الاولى.

وحصد منتخب "لا روخا" نقطته الثانية ليجد نفسه في المركز الثالث خلف سلوفاكيا برصيد ثلاث نقاط والسويد المتصدرة مع اربع نقاط.

وتلتقي اسبانيا في مباراتها الاخيرة في دور المجوعات مع سلوفاكيا في إشبيلية ايضًا الاربعاء، فيما تلاقي بولندا التي عززت آمالها بالتأهل الى الدور الثاني مع السويد في سان بطرسبورغ.

وقبل مباراة إسبانيا، أسقط المنتخب الألماني نظيره البرتغالي حامل اللقب 4-2 السبت في مباراة هجومية بامتياز، وأشعل المنافسة في "مجموعة الموت" ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة من كأس أوروبا في كرة القدم.

فعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ وأمام 14 ألف متفرج، استفادت ألمانيا من النيران الصديقة لترد على هدف السبق للبرتغالي كريستيانو رونالدو (15)، فسجل روبن دياش ورافايل غيريرو هدفين في غضون 4 دقائق عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما (35 و39)، قبل أن يضيف كاي هافيرتس وروبن غوزنس الثالث والرابع للـ "مانشافت" في الدقيقتين 51 و60.



فيما قلّص ديوغو جوتا النتيجة لحامل اللقب في الدقيقة 67.

وعادت ألمانيا من بعيد بعد خسارتها في المباراة الإفتتاحية أمام فرنسا 1-صفر بهدف سجله مدافعها ماتس هوملس، لتحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق المواجهة المباشرة عن البرتغال الفائزة في مباراتها الاولى على المجر بثلاثية نظيفة.

وتصدر منتخب "الديوك" المجموعة بعد تعادله مع المجر 1-1 في وقت سابق، حيث سيواجه البرتغال في ختام دور المجموعات، بينما تلعب ألمانيا مع المجر الأضعف على الورق.

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