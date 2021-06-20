2021/06/20 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن أسفها لأن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق للولايات المتحدة بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق للولايات المتحدة بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).