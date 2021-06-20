ناسا: كويكب ضخم يقترب من الأرض

2021/06/20 | 01:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الكويكب 2010 NY65 سيقترب جدا من الأرض في الـ25 من يونيو الجاري.وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن "ناسا"، إلى أن "الكويكب يبلغ طوله 187 مترا، وهو ما يمثل ضعف حجم تمثال الحرية في نيويورك، ويتحرك بسرعة 13.4 كيلومتر في الثانية".والكويكبات أجرام سماوية صغيرة نسبيا في النظام الشمسي تدور حول الشمس، وهي على عكس الكواكب تكون أشكالها غير منتظمة وليس لها غلاف جوي ولكن يمكن أن يكون لها أقمار.المصدر: RT

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