ثاني دولة في العالم تسجل حصيلة نصف مليون وفاة بفيروس كورونا

2021/06/20 | 01:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تجاوزت البرازيل، البلد الثاني الأكثر تضرراً بوباء كورونا بعد الولايات المتحدة، السبت، عتبة نصف مليون وفاة بفيروس كورونا، وفق ما اعلن وزير الصحة.

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وكتب مارسيلو كويروغا عبر تويتر "وفاة 500 ألف شخص بسبب الوباء الذي يضرب البرازيل والعالم"، من دون أن يحدد حصيلة الساعات ال24 الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أحصت الجمعة 498 الفا و499 وفاة مع معدل يومي يتجاوز ألفي وفاة خلال الأيام السبعة الاخيرة.

وافاد تجمع وسائل الاعلام الذي يضم أكبر المجموعات الاعلامية في البلاد وينشر حصيلة يومية استنادا الى تقارير الحكومات الاقليمية، أنه تم بعد ظهر السبت احصاء 500 الف و22 وفاة.

وشهدت البرازيل التي تضم 212 مليون نسمة موجة ثانية شديدة من الوباء في بداية العام اسفرت عن أكثر من اربعة آلاف وفاة يوميا.



وتخشى البلاد أن تضربها موجة ثالثة مع ذروة جديدة حققها عدد الاصابات.

"فرانس برس"

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