دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضع قدما في النهائي والوداد يتعثر

2021/06/20 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الأهلي حامل اللقب، وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي، قدما في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على مضيفه، الترجي التونسي، بهدف نظيف في "كلاسيكو" شمالي القارة، والثاني على مضيفه، الوداد البيضاوي المغربي، بالنتيجة ذاتها في ذهاب الدور نصف النهائي، السبت.

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