الكاظمي: نسعى للوصول إلى مليون وحدة سكنية

2021/06/20 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساعي الحكومة للوصول إلى مليون وحدة سكنية في عموم البلاد، بينما أشار الى أن العمل جارٍ على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع سكنية مماثلة لمشروع بسماية ببغداد والمحافظات.

وقال الكاظمي في كلمة أثناء زيارة مجمع بسماية السكني أمس السبت: إنه "يسعدني أن أزور مدينة بسماية بعد أن تم إحياؤها خلال العام الماضي، وأنا هنا لأشرف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها".

ونقل بيان لمكتبه الإعلامي عنه قوله: "وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيه، بعدما كان عمل الشركة متوقفاً منذ العام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة، وخفضنا نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25 % الى 10 % لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية، وخفضنا أيضاً سعر الفائدة السنوية من نسبة 4 % الى 2 % دعماً للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية".

وتابع: لقد صححنا المسار بعدة إجراءات، وبالفعل تشجع المواطن بشراء كل الشقق المتوفرة في المدينة، ونعمل حالياً على تطوير المشروع للوصول الى هدفه، وهو 100 ألف وحدة سكنية، التي تم إنجاز 35 ألفا منها فقط لغاية الآن".

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