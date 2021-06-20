الصحة: لن نوقف التطعيم بلقاح استرازنيكا

2021/06/20 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي

نفت وزارة الصحة والبيئة وجود نية لايقاف التطعيم بلقاح استرازنيكا في المراكز الصحية، واكدت استعدادها لتسلم دفعات منه خلال المدة المقبلة عبر مرفق كوفاكس.

وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي لـ"الصباح": إن "الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح استرازنيكا على غرار بعض دول العالم"، مشيراً الى أن "ايقاف أي لقاح تقرره منظمة الصحة العالمية وهي صاحبة الشأن في ذلك".

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