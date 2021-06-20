رئيس الجمهوريَّة: فتوى الجهاد الكفائي مشروع وطني لإنقاذ العراق

2021/06/20 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس السبت، إنَّ العراق أمام استحقاقات كبيرة تتمثل في نزاهة الانتخابات ومواكبة الظروف الجديدة في المنطقة، مشيراً الى أنَّ هناك مكامن خلل بحاجة الى حلول خارج المألوف.

وأضاف صالح، في ملتقى بحر العلوم للحوار الذي حضرته "الصباح": أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف كانت لها أدوارٌ مهمة تاريخياً، ومواقفها مساندة للقرار الوطني والسيادة العراقية منذ ثورة العشرين وإلى الآن، مشيرا الى أنَّ فتوى الجهاد الكفائي جاءت في لحظة مصيريَّة وكانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق.

ولفت الى أنَّ المرجعيَّة تاريخياً وقفت إلى جانب المظلومين وانبرت للدفاع عن الكرد والمسيحيين والايزيديين، مبيناً أن الشباب أتى من الجنوب لتحرير الموصل والمناطق الغربية، وهي لحظة وطنية متميزة وموقف وطني وسيادي، ولولا ذلك الموقف لكنا في موقع مختلف تماماً.

ورأى رئيس الجمهورية أن الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، مشيراً إلى أن السيادة تبدأ من احترام صوت المواطن في الانتخابات، وتحقيق شرعية النظام والدولة التي تستند الى الانتخابات الحرة النزيهة من دون قيمومة وتزوير وتلاعب.

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