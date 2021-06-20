جيجل - المحافظة- * - سفيان ميمون

2021/06/20 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سفيان_ميمون " تائهة مدينتكم وعاجزة/ عن/ الإنجابأعرفها / فكل / رجالها/ خصيانألفوا / التسكع/ قرب أقدام الموائدواستكانوا......."القصيدة كتبها محي الدين اللاذقاني قبل أربعين سنة للأستاذ عبد العزيز بوباكير الذي كان يرافقه في شوارع جيجل ، يستذكر بوباكير هذه الرفقة مع الأستاذ محي الدين الذي أصبح فقط يسمع عنه ويقرأ له ويشاهده في شاشات التلفاز بعد أن استقر به المقام في العاصمة البريطانية لندن.< ......





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