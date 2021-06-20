انتفاضة 20 يونيو... - أحمد بيان

2021/06/20 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان واقع الذاكرة...



سؤال المستقبل...من يذكر، مجرد ذكر، 20 يونيو...؟من يخلد ذكرى 20 يونيو...؟من يخلص لشهداء انتفاضة 20 يونيو، ويواصل المشوار...؟أسئلة قد لا تنتهي...



أسئلة حارقة ومستفزة على طاولة الرفاق والأصدقاء قبل الخصوم والأعداء...انتهى زمن الشعارات الفارغة...



انتهى زمن الاتهامات المجانية...



انتهى زمن التضليل والافتراء...



حبل الكذب قصير...



"ما يدوم غير الصح"...كم أكلتم من ......





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