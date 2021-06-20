"لا تنادوني ديباي".. لماذا يرفض مهاجم برشلونة الجديد كتابة اسم عائلته على قميصه؟

2021/06/20 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2012 يرفض المهاجم الهولندي ممفيس ديباي كتابة اسم عائلته على قميصه ويكتفي فقط باسمه الأول.

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