هزة أرضية قوية تضرب المكسيك

2021/06/20 | 03:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر للزلازل منطقة ريزو دي أورو المكسيكية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات.وأضافت أنها وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن الهزة الأرضية بالمكسيك بشأن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.المصدر: سبوتنيك

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