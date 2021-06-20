دولة ثانية في العالم تتجاوز نصف مليون وفاة بكورونا

2021/06/20 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضحت البرازيل، السبت، ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطّى عتبة 500 ألف وفاة بكوفيد-19، وهي تُسجّل في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات اليوميّة، ما يؤكّد أنّ موجة ثالثة من الفيروس باتت وشيكة.

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