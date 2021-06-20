2021/06/20 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت السلطات الروسية على رجل بالسجن لمدة 14 عاما ونصف العام، بعد ضربه خطيبته حتى الموت، قبل وقت قصير من زواجهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).