القوات الاميركية تسرق حمولة 32 شاحنة قمح من سوريا وتنقلها لقواعدها بالعراق

2021/06/20 | 06:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات الاحتلال الاميركي سرقة الثروات الوطنية السورية وأخرجت مساء امس السبت رتل شاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة إلى شمال العراق عبر معبر ال...

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