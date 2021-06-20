الإمارات تضيف 3 دول إلى قائمة حظر دخول أراضيها

2021/06/20 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإماراتية، السبت، تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون ونامبيا إلى أراضيها، على جميع الرحلات والخطوط الجوية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمة من تلك الدول.

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