2021/06/20 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (ماذا قدّمت لي الانتخابات؟)، (انتخبنا، ولم يتغيّر شيء!)؛ هذه نماذج من إجابات كثيرٍ من المواطنين العراقيين إذا سألتهم عن آراءهم في الانتخابات أو المشاركة فيها.بالمقابل يدعو زعماء الطبقة السياسية إلى ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويعتبرونها ضرورة لمعالجة مشاكل النظام السياسي وسوء الأداء الحكومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات وجدل الشَّرعيّة والمشروعيّة في العراق ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات وجدل الشَّرعيّة والمشروعيّة في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).