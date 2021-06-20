الحشد الشعبي يحبط هجوما صاروخيا في محافظة كركوك

2021/06/20 | 07:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي في العراق، هجوما صاروخيا إرهابيا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمالي البلاد....

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