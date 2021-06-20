النقل تتجه لاعتماد تسعيرة موحدة لسيارات الأجرة

2021/06/20 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعدتْ وزارة النقل خطة للعمل بنظام التسعيرة الموحدة لمركبات الاجرة، وتفعيل الخطوط الخارجية بين المحافظات.وقال مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص كريم الجابري في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان الشركة وضعت دراسات لتفعيل دور قطاع النقل الخاص بين المحافظات (الخطوط الخارجية) والخطوط الداخلية في المحافظة الواحدة، الى جانب العمل بنظام التسعيرة الموحدة للأجرة، اضافة الى تحديد كشف متكامل للمرائب التي تحتاج الى تأهيل وصيانة، فضلا عن تحديد آلية عمل متكاملة لنظام ادخال المعلومات الجديد وتعظيم الايرادات والالتزام بالمعيارية حسب ضوابط وقوانين الشركة".واضاف ان "اجتماعا موسعا عقد لغرض تهيئة الامكانيات للنهوض بواقع قطاع النقل الخاص في بغداد والمحافظات، لما يواجهه من تحديات وصعوبات تتعلق بتنظيم هذا القطاع الحيوي من الناحية الاقتصادية وتوفير المرائب النموذجية واعتماد الاساليب الحديثة والتكنولوجيا في الادارة المركزية".وبين ان "هناك تنسيقا مع الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر ذات العلاقة لغرض تفعيل دور النقل الخاص، لاسيما في ما يتعلق بتوفير الاراضي والساحات لانشاء المرائب".



واوضح الجابري ان "الاجتماع بحث سبل معالجة العراقيل والمعوقات وايجاد الحلول الآنية والمستعجلة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسائقي مركبات القطاع الخاص".ولفت الى ان "وزارة النقل تتواصل مع الحكومة المحلية لبحث اليات الصرف للمشاريع المتوقفة والاجراءات المتخذة بحق المشاريع المتلكئة التي ستدخل ضمن نظام التشغيل المشترك منها مرائب بابل وواسط وميسان".

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