الصحة العراقية تكشف حقيقة توجهها نحو إيقاف التطعيم بلقاح ’أسترازينيكا’

2021/06/20 | 07:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، حقيقة أنباء توجهها نحو إيقاف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".

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ونفت وزارة الصحة والبيئة تلك الأنباء، واكدت استعدادها لتسلم دفعات منه خلال المدة المقبلة عبر "مرفق كوفاكس".

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (20 حزيران 2021)، إن "الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح استرازنيكا على غرار بعض دول العالم".

وأضاف أن "إيقاف أي لقاح تقرره منظمة الصحة العالمية وهي صاحبة الشأن في ذلك".

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