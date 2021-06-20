الحلقة الخامسة: - ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع - فيكتور سيرج - الفصل الثاني وثمانية أجزاء من الفصل الثالث (حلقة 5) - موقع 30 عشت

2021/06/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت يقدم موقع 30 غشت الحلقة الخامسة من ترجمة كتاب "ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع"، لكاتبه فيكتور سيرج، وهي تتضمن الفصل الثاني وثمانية أجزاء من الفصل الثالث.ـــ ــــ الفصل الثاني: مشكل اللا قانونيةI ــــ لا تنخدعلن تكون المعرفة بأساليب وإجراءات الشرطة ذات فائدة عالية بدون رؤية واضحة لهذه المشكلة.



كان تقديس الشرعية، و سيبقى، واحدا من أبرز سمات الاشتراكية المنحرفة في اتجاه ......





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