انتفاضات تائهة .. أم ثورات ملونة ؟ (1) .. مانفيستو إجهاض أهداف الشعوب ! - محمد البسفي

2021/06/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي مقدمة ..



واجبة !أكثر من عشرة سنوات..



تُراق بحور من الأحبار وتُنثر آلاف آلاف الأوراق وتُنشر مئات الكتب والدراسات والمؤلفات..



وما زالت الأحداث العاصفة التي ضربت المنطقة العربية والشرق أوسطية خلال عام 2011، حائرة التصنيف والتوصيف، هل هي "ثورات شعبية" هبت في وجوه حكام الاستبداد والديكتاتورية تبتغي أوجه الحرية والديمقراطية ؟..



أم هي مجرد ثورات "مُعلبة" تم صُنعها لتغيير أقنعة بعض الأنظمة وإجراء تعدي ......





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