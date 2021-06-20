رئيس الوزراء يطلق وعودا: «المجمعات السكنية» قادمة

2021/06/20 | 08:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

رأى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن «الإدارة غير الصحيحة» وراء التلكؤ في مشروع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، فيما وعد بإنشاء عشر مجاميع سكنية جديدة على آلاف الكيلومترات في بغداد والمحافظات.

وقال الكاظمي، خلال زيارته مدينة بسماية السكنية، بحسب بيان لمكتبه تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «أنا هنا لأشرف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها، حيث وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة متوقفاً منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة».

وأشار إلى أنه تم تخفيض نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة «من 25% إلى 10%» لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية، كما «خفضنا سعر الفائدة السنوية من نسبة 4% إلى 2% دعماً للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية».

وعزا الكاظمي تأخر المشروع إلى عدد من القرارات والتعليمات الخاطئة والإدارة غير الصحيحة، مؤكداً أنه «صححنا المسار بعدة إجراءات، وبالفعل تشجع المواطن بشراء كل الشقق المتوفرة في المدينة».

وفي السياق، أشار رئيس الوزراء إلى العمل على تطوير المشروع «للوصول الى هدفه وهو 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 ألف منها لغاية الان»، منوهاً إلى دعم مجمع بسماية «بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، وقد خصصنا المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام».

وأوضح أنه عملنا على دعم «مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين لتفعيل عجلة الحركة الاقتصادية في مدينة بسماية، وندعم وبشكل جاد مشاريع أخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق كله».



ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أنه «صوتنا أخيراً على إنشاء مدينة الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق، كما أن العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة».

والأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة (106) الف دونم، وطرحها كفرص استثمارية، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية.

يذكر أن مشروع مدينة بسماية يقع على مسافة 10 كم جنوب شرقي مدينة بغداد، على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وواسط، ونفذته شركة هانوا الكورية.

وتم انشاء المشروع على مساحة 1.830 هكتار، (18,300 كيلو متر) ومن المؤمل أن يستوعب حوالي 600.000 شخص، وإجمالي عدد الوحدات السكنية هو 100.000 وحدة.

وكان مصرف الرافدين، قد أعلن بتاريخ (9 نيسان 2021)، المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني وبتخفيض قيمة قسط المقدمة لشراء الوحدات السكنية في المجمع إلى 10% ، ومدة تسديد القروض حددت بـ25 سنة.

المصرف أشار إلى أنه «تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن».

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